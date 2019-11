Tras conquistar la pantalla chica con el reality “Keeping Up With the Kardashian”, la modelo Kim Kardashian está a punto de dar el gran salto al cine, y nada menos que en un proyecto junto a la diva del Bronx, Jennifer Lopez.

Así lo ha dejado saber la socialité a través de una conversación que tuvo por Instagram con el presentador de E!News, Jason Kennedy, a quien le cuenta la gran noticia.

En un video compartido en las redes sociales ambos aparecen mirando a la cámara y Kennedy pregunta: “¿Estás trabajando en algo con JLo?", a lo que Kim respondió: “Si, lo estoy. Mi primera gran actuación junto a Jennifer Lopez”.

Asimismo, la integrante más famosa de las hermanas Kardashian dijo sentirse muy emocionada por este proyecto y que ya se aprendió todas sus líneas, pero no podía dar más detalles del proyecto.

Hasta el momento no se ha confirmado si el proyecto se trate de “Marry Me”, la película que Jennifer Lopez viene grabando junto a Maluma y Owen Wilson, o “Bye Bye Birdie Live!”, película que se encuentra en la etapa de preproducción.

Recordemos que Kim Kardashian ya ha hecho algunos cameos o papeles muy cortos en películas como “Ocean’s Eight”, “Disaster Movie” o “Alligator Boots”, no obstante, esta vez será un papel importante y el hecho de compartirlo con Jennifer Lopez es un honor para ella.