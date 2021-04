Cada una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner se caracteriza por algo en especial, ya sea por su éxito en las pasarelas, sus negocios o líneas de maquillaje, pero una de las que más aplausos se llevó fue Khloé Kardashian , quien desde 2016 empezó una transformación física que quedó registrada al detalle en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’. Sin embargo, en los últimos días el nombre de la fundadora de “Good American” estuvo en boca de todos por querer eliminar todo rastro de una foto suya en bikini y al borde de una piscina, ¿por qué? La ahora pareja de Tristan Thompson contó sus poderosas razones tras compartir un video al natural, asegurando: “Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques, ni filtros”.

Todo se inició el sábado 3 de abril cuando se publicó en su cuenta de Instagram una fotografía equivocada y que ella no autorizó a sus asistentes personales. En esta aparecía cerca a una piscina en bikini de triángulo con estampado de leopardo, sonriendo a la cámara y con el smartphone en la mano. Lo que desató la polémica es que su figura no era tal cual ella se muestra en redes sociales y muchos seguidores cuestionaron el exceso de Photoshop y retoques.

Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, empresa que lleva los productos de las ‘celebrities’, aseguró que “Khloé se ve hermosa pero está dentro del derecho del propietario de los derechos de autor no querer que una imagen no esté destinada a ser publicada” y que esta foto “fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso, por error de un asistente”.

La respuesta de Khloé

Luego de la gran cantidad de mensajes que criticaban el lema que ella quiere transmitir con su marca ‘Good American’, que es ‘representar la aceptación del cuerpo’, la hermana de Kim Kardashian se mostró como muy pocas veces lo hace y explicó por qué su equipo personal estuvo enfocado en eliminar todo rastro de la foto, alegando que lleva toda una vida “sufriendo por su imagen” y las comparaciones con las otras integrantes de su famosa familia.

La estrella de 36 años subió un par de videos a Instagram sin ningún tipo de filtro: “La foto que se publicó esta semana fue hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, aseguró.

Grabándose frente al espejo y destacando su cuerpo al natural, no dudó en dar algunos saltos para mostrar la firmeza de sus músculos, antes de dejar en claro que no ha sido fácil llegar a la figura que tiene actualmente.

“La verdad es que la presión, las burlas y el escrutinio para ser perfecta y cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debo lucir ha sido demasiado. ‘Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea’. ‘Su padre no puede ser su verdadero padre porque tiene un aspecto muy diferente’. ‘La única manera de que haya perdido tanto peso debe haber sido la cirugía’… ¿Debería continuar?”, agregó.

Khloé Kardashian también justificó el seguir utilizando “un buen filtro, una buena iluminación y una edición aquí y allá” en sus fotografías porque es lo mismo que maquillarse o ponerse unos tacones para presentarse ante el mundo como quiere que la vean: “Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar lo que es aceptable”.

“Por más de una década en fotos, cada una de mis imperfecciones ha sido micro analizada y se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días. Y, cuando tomo las críticas para motivarme y estar en la mejor forma de mi vida, y además ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no lo pude haber hecho con trabajo duro, y que en realidad pagué por todo (...) Nunca te acostumbras a que te juzguen, te rompan y te digan lo poco atractivo que eres, pero diré que si escuchas algo lo suficiente, empezarás a creerlo. Así es como me han condicionado a sentir, que no soy lo suficientemente hermosa solo por ser yo””, agregó.

La sentida publicación de Khloé Kardashian culminó con un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que se han sentido como ella y han recibido críticas y cuestionamientos por su figura: “Me he dado cuenta que no podemos continuar viviendo una vida en la que quepamos en un molde perfecto de lo que otros nos han impuesto. Solo sé tú mismo asegúrate que tu corazón sea feliz”.