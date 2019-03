Khloé Kardashian y su mensaje a Jordyn Woods: “Tú eres la razón por la que mi familia se rompió”

Luego que Jordyn Woods confesó que besó y coqueteó a Tristan Thompson, la ex pareja del basquetbolista, Khloé Kardashian, rompió su silencio y criticó la actitud de la modelo.

A través de su cuenta de Twitter, Khloé Kardashian arremetió contra Jordyn Woods, mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, y le dijo que ella fue el motivo de la ruptura de su familia.

La reciente infidelidad de Tristan Thompson llevó a la ruptura definitiva de la pareja, luego de que se dieron una oportunidad tras un presunto engaño de la estrella de la NBA mientras ella estaba embarazada de su hija.

"¿Por qué mientes Jordyn Woods? Si vas a tratar de salvarte hablando en público, en lugar de llamarme de manera privada para disculparte primero, al menos SÉ HONESTA sobre tu historia. Por cierto, ¡tú eres la razón por la que mi familia se rompió!", escribió la socialité.

Khloé Kardashian publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. (Foto: Captura)

Por si fuera poco, Khloé Kardashian también se refirió a Tristan Thompson, esto luego de que algunos seguidores de Twitter criticaran que solo culpe a Jordyn Woods por la infidelidad.

"Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi hija. Independientemente de lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma PRIVADA. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que ocurrió, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente", agregó Khloé en un segundo tuit.

Khloé Kardashian publicó este segundo mensaje en Twitter. (Foto: Captura)

Cabe señalar que después que se desató el escándalo, el clan Kardashian-Jenner la alejó de su círculo más cercano y Woods tuvo que dejar la casa que compartía con Kylie Jenner.