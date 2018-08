Khloé Kardashian luce espectacular a pocos meses de dar a luz | FOTOS

Khloé Kardashian ha seguido una rutina de ejercicios bastante complicada según lo ha dejado ver en Instagram y durante sus vacaciones en México, la estrella de "Keeping Up With The Kardashians" mostró sus abdominales.

Hace cuatro meses Khloé Kardashian dio a luz a su primera hija con Tristan Thompson y parece que ya está recuperando poco a poco su silueta.

En fotos recientes publicadas en Instagram, Khloé Kardashian se lució mientras disfrutaba con amigos y familiares de una tardía celebración de cumpleaños.

Sus tonificados abdominales y bronceada figura estaban a la vista de todos, pues la falda tenía una abertura y la blusa era corta.

"¡Tuviste el fin de semana más increíble en @casaaramarawith con la gente más hermosa! @Realjoefrancis ¡¡nos has consentido como de costumbre!!" escribió Khloé Kardashian en Instagram junto a las fotografías.

Los seguidores de Khloé Kardashian no tardaron en alegar que luce fabulosa, luego de tan solo haber pasado cuatro meses de dar a luz. Muchos de sus fans también resaltaron el esfuerzo de la modelo por ponerse en forma.

Anteriormente la modelo ha señalado no ‘presionarse’ con perder peso, pero sin duda se ha mantenido muy activa, pues según señaló People, Khloé Kardashian habría perdido aproximadamente 15 kilos hasta hace un mes.