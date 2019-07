Khloe Kardashian: Jordyn Woods confesó lo que pasó realmente cuando besó a Tristan Thompson

Jordyn Woods , la ex mejor amiga de Kylie Jenner , vuelve a ser noticia luego que en una entrevista para Cosmopolitan UK hablara sobre las consecuencias que tuvo que afrontar luego que se hiciera público que besó a Tristan Thompson , exnovio de Khloe Kardashian.

Woods aseguró que se quedó en shock cuando sucedió el beso entre Thompson y ella, y que lo único que quería pensar es que aquello no podía estar sucediendo.

"No sabía cómo sentirme, así que le dije que me tenía que ir. Ya me estaba yendo, así que simplemente salí de forma inmediata. Me subí al coche. Estaba en shock. Lo primero que hice fue hablar con mi madre, mi familia y tomarme algo de tiempo para procesarlo”, dijo a Cosmopolitan UK.

Jordyn Woods reveló que el hecho de leer su nombre por todos lados se convirtió en algo adictivo y tóxico para ella.

“Se vuelve adictivo mirar en Internet, mirar tu nombre. Cuando miraba mi nombre y veía todas las cosas que la gente decía, se convirtió en un tumor. Se volvió canceroso para mí”, dijo la protagonista de la portada de septiembre de la versión inglesa de Cosmopolitan.

Por otro lado, Jordyn Woods sostuvo que no pierde la esperanza de recuperar su amistad con Kylie Jenner.

"La quiero. Es mi 'bestie'. Espero que todo vuelva a su sitio y que podamos madurar y hacer crecer nuestra relación con nuestras familias y Dios, volver a estar juntas algún día y ser más fuertes y felices", manifestó.

Como se recuerda, Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separaron en febrero, días después de que se conociera que el basquetbolista le fuera infiel con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

