Khloé Kardashian felicita a Jordyn Woods por su cumpleaños y genera polémica | VIDEO El saludo de la modelo a la ex amiga de su familia aparecerá en el nuevo episodio de “Keeping Up With The Kardashian”.

- / - Khloé Kardashian genera polémica al felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños. (Foto: Captura de video) - / - Khloé Kardashian genera polémica al felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños. (Foto: Captura de video) - / - Khloé Kardashian genera polémica al felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños. (Foto: Captura de video) - / - Khloé Kardashian genera polémica al felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños. (Foto: Captura de video) - / - Khloé Kardashian genera polémica al felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños. (Foto: Captura de video) - / -