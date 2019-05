Khloé Kardashian conquista el corazón de sus fanáticos con tierna fotografía de su hija | FOTOS

Khloé Kardashian (34) es una de la figuras más importantes de la televisión norteamericana por su participación en el reality familiar "Keeping Up with the Kardashians".

Las hermanas Kardashian-Jenner se vienen robando el corazón de sus fanáticos con las fotografías de sus hijos. Khloé Kardashian subió a Instagram una bella imagen de True Thompson. La publicación recibió miles de likes por parte de todos sus seguidores.

Como se recuerda, Khloé Kardashian terminó su relación con Tristan Thompson hace unos meses pero lo sigue viendo por su hija.

"Tristan y yo tampoco hace tanto que rompimos, así que las emociones están todavía a flor de piel y podemos encendernos de vez en cuando, pero hago todo lo posible para que True no se entere de lo que está pasando", indicó la socialité al podcast estadounidense llamado Divorce Sucks.

" Creo que ella puede sentir la energía negativa que fluye de vez en cuando de nuestra relación, así que me esfuerzo para que eso no le afecte. Quizás esto suene demasiado bohemio para algunos pero creo firmemente que esto es así", asegura Khloé Kardashian.