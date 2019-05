Khloé Kardashian conquista el corazón de sus fanáticos con tierna fotografía de su hija

Khloé Kardashian sigue conmoviendo a sus fanáticos de Instagram con nuevas fotografías y video de su pequeña hija. "Mi pequeña lady", escribió la socialité en la postal donde aparece la pequeña True Thompson.

En imágenes se puede ver a True Thompson vestida de rosa y posando en la parte trasera de un vagón de tren del mismo color. La publicación tiene más de un millón de likes de los incondicionales de Khloé Kardashian.

"Es una belleza", "totalmente fashion", "es un gran y hermosa fotografía", "un cosita muy linda la pequeña" , son algunos comentarios que se pueden encontrar en la publicación de Instagram de Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian tiene 34 años y es uno de los pilares fundamentales del clan Kardashian-Jenner por su manera de solucionar los problemas familiares.

La paciencia de Khloé Kardashian fue puesta a prueba cuando un usuario de Instagram indicó que la socialité no podía cuidar a su hija sola. "Khloé actúa como si no pudiera ir a ningún lado sin su niñera... No puede ser una madre por su propia cuenta", decía el mensaje.

Khloé Kardashian respondió que ella pueda salir con quien sea y eso no tiene relación con su labor como madre y el cuidado que le brinda a su pequeña hija.



