Khloé Kardashian acusa a Jordyn Woods de romper su familia y la llama "mentirosa"

La mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, se presentó en el programa “Red Table Talk“, de Jada Pinkett Smith, donde confesó el incidente que tuvo con Tristan Thompson. Esto generó la indignación de su ex pareja, Khloé Kardashian , quién criticó la actitud de la modelo.

A través de su cuenta de Twitter, Khloé Kardashian respondió las declaraciones realizadas acusándola de ser el motivo de la ruptura de su familia.



"¿Por qué mientes Jordyn Woods? Si vas a tratar de salvarte hablando en público, en lugar de llamarme de manera privada para disculparte primero, al menos SÉ HONESTA sobre tu historia. Por cierto, ¡tú eres la razón por la que mi familia se rompió!" , se lee en la publicación de twitter.

kloé kardashian Twitter

Khloé Kardashian publicó este segundo mensaje en Twitter. (Foto: Captura)

kloé kardashian Twitter

Asimismo, respondió a las críticas de muchos de los que siguen de cerca esta discusión y contestó con un segundo tuit que "Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi hija. Independientemente de lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma PRIVADA. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que ocurrió, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente", agregó Khloé.

