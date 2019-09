El actor estadounidense Kevin Spacey, ganador del Oscar y acusado de abusos sexuales, ha visitado Sevilla donde, en compañía de unos amigos, se unió en la madrugada del domingo a la actuación de unos tunos que improvisaban y amenizaban una despedida de soltera en pleno centro de la ciudad.

En la puerta de un bar de la Plaza Nueva, enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, cinco miembros de la tuna de la Universidad de Derecho cantaban rumbas y tocaban ritmos latinos, además de las tradicionales canciones de la estudiantina, junto a las participantes de una despedida de soltera.

Poco después de la una de la madrugada, para sorpresa de los tunos y las participantes en la despedida de soltera, el actor norteamericano, que se encontraba en el interior del bar en compañía de unos amigos, se asomó a la puerta para interesarse por la fiesta.

El tuno Francisco José Rodríguez, estudiante del quinto curso de Derecho y Economía y guitarrista, contó a Efe que el actor participó en la reunión en cuanto fue reconocido, y se prestó a posar para fotos, vídeos e incluso numerosas selfies que se hizo no solo con los participantes en la fiesta improvisada sino con algunos viandantes que también lo reconocieron.

Spacey posó con varios instrumentos de la tuna y fue en el momento que lo hizo con una de las guitarras cuando comenzaron a cantar "La bamba", por lo que se sumó a los cánticos haciendo como que tocaba la guitarra, escena grabada en vídeo y que fue compartida en redes sociales.

Según Francisco José Rodríguez, el actor no sabe tocar la guitarra pero disfrutó "actuando" como si lo hiciera, para integrarse en la reunión festiva.

La participación del actor con las festejantes, los tunos y otros clientes del bar se alargó unos veinte minutos, tras lo cual Spacey y sus acompañantes abandonaron el lugar no sin antes despedirse en el mismo ambiente festivo.

Según contó el actor a los tunos, dedicó toda la jornada del sábado a pasear por Sevilla y durante la hora del almuerzo visitó varios bares típicos de la ciudad para comer tapas.

Unas imágenes que son de las primeras que muestran al actor en actitud distendida desde que hace dos años el actor Anthony Rapp le acusara de forzarle a mantener relaciones sexuales cuando solo tenía 14 años.

Acusación a la que siguieron otras similares, lo que llevaron a sus salida de la serie "House of Cards", a su eliminación del metraje de la película "All money in the World" y a su práctica desaparición de la vida pública.

Hasta el momento, el primer caso en los que estaba implicado y que tenía que llegar a juicio desapareció una vez que el joven que le había acusado de agresión sexual retirara los cargos el pasado mes de julio.

Con información de EFE.