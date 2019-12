Extrañas casualidades. El pasado jueves, el escritor noruego Ari Behn se suicidó y se sumó a la lista de misteriosas muertes de denunciantes por acoso sexual en contra del actor Kevin Spacey. El exesposo de la princesa Martha Luisa de Noruega es la tercera persona que denuncia al exprotagonista de ‘House of Cards’ y poco tiempo después muere.

En diciembre de 2017, Benh acusó a Spacey de haber tocado sus genitales debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de la Paz en 2007. Pese a que el actor nunca respondió la imputación, la noticia ocupó los titulares de la prensa mundial y lo ponía nuevamente en el ojo de la tormenta.

Ari Benh fue esposo de la princesa Martha Luisa de Noruega. (GETTY)

LA PRIMERA ‘VÍCTIMA’

En 2009, la enfermera Linda Culkin escuchó de boca de uno de sus pacientes los detalles de cómo Spacey lo habría acosado sexualmente. La mujer, quien padecía de problemas mentales, comenzó una campaña de denuncia en redes sociales contra el actor.

Luego de enviarle cartas, amenazas de bomba y hasta un sobre con polvo blanco, Culkin fue arrestada en 2012 por acosar a Spacey.

La mujer se declaró culpable de los cargos y se le ordenó pagar 124 mil dólares por los guardaespaldas que contrató durante los dos años de acoso.

Posteriormente, Culkin fue condenada en 2014 a 51 meses de prisión por acoso y amenazas.

Cuatro años más tarde, la mujer fue atropellada por un auto mientras caminaba hacia su casa. Producto del accidente, Culkin murió en el Boston Medical Center.

Cindy Culkin, prima de Linda, dijo lo siguiente a RadarOnline: “Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes, y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente o sobre la persona que la golpeó. Ahora no hay nada".

JOHN DOE

Un masajista de Hollywood, identificado como ‘John Doe’, denunció en setiembre de 2018 a Kevin Spacey el año pasado por agresión sexual y llevó la demanda a la Justicia de los Estados Unidos. Un año después, el hombre falleció en circunstancia no especificadas.

Aunque no se dieron detalles sobre las razones de la muerte, la noticia se dio a conocer cuando los abogados del demandante informaron a la corte de la muerte de su cliente.

Según el supuesto agraviado, el dos veces ganador de los Oscar lo obligó a agarrar sus genitales durante una sesión de masajes en una residencia privada de Malibú.