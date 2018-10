Kendall Jenner tiene tan solo 22 años de edad pero reveló que deseaba contraer matrimonio algún día. El último episodio de 'Keeping Up With The Kardashians' reveló uno de los sueños que tiene la modelo para el día de su matrimonio.

Kendall Jenner es una de las celebridades que tiene una vida sentimental bastante reservada. Todo indica que uno de sus secretos en la vida en tener una vida privada lejos de las cámaras y sus fanáticos.



La modelo tuvo una pequeña conversación con su estilista Jen Atkin y reveló algunos secretos de cómo le gustaría casarse. El clan Kendall-Jenner es conocido por realizar bodas de lujo pero Kendall prefiero "algo muy distinto".



"Yo literalmente quiero correr al ayuntamiento y casarme, y decir 'a la m***', vamos ahora mismo. Simplemente en la euforia del momento", manifestó Kendall Jenner en el programa.



Jen Atkin le preguntó a Kendall Jenner con qué tipo de hombre le gustaría casarse. "No tengo un tipo... ¿con quién me casaré?", indicó Kendall.



La modelo también recalcó que le gustaría casarse pero cuando sea un poco mayor y manifestó que "No, yo sí me quiero casar" pero a una edad donde esté segura.