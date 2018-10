La modelo Kendall Jenner acaba de hacer una confesión que haría que millones de sus seguidoras se identifiquen con ella. La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ aseguró que ella también se ha creado una cuenta falsa en Instagram para revisar los perfiles de su ex parejas.

Esta confesión demuestra el lado más humano de la celebrity. En el pasado, Kendall Jenner prefería no hablar de su vida privada; sin embargo, en esta oportunidad se animó a hacerlo en compañía de su amiga, la también modelo y prometida de Justin Bieber, Hailey Baldwin.

Ambas celebridades se presentaron en el programa de James Corden para formar parte del segmento ‘Carpool Karaoke’. Durante su participación, Kendall Jenner y Hailey Baldwin respondieron voluntariamente una serie de preguntas sobre su vida privada.

Para hacer más interesante su participación, Kendall Jenner y Hailey Baldwin accedieron a ser controladas por un polígrafo (detector de mentiras).

"¿Alguna vez has creado una cuenta falsa de Instagram para ver qué está haciendo tu ex novio?", preguntó Hailey Baldwin entre risas a la celebrity.

"¡Tú sabes bien la respuesta! Sí", admitió Kendall Jenner mientras esbozaba una tímida sonrisa.

La revancha fue luego cuando le tocó preguntar a Kendall y dijo: “¿ Justin Bieber piensa que soy genial?”.

“¡Claro que sí!”, respondió Hailey Baldwin activando la alarma del polígrafo que ponía en evidencia su mentira. Ambas modelos se unieron en una interminable risa.

Cabe señalar que entre las ex parejas de la modelo Kendall Jenner figuran el cantante Harry Styles, el rapero ASAP Rocky y las ex estrellas de la NBA, Blake Griffin y Ben Simmons.