Kelly Clarkson se presentó al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y habló de su gira ‘Meaning of Life’, que iniciará en enero y reveló la manera en que esta se une con su Talk Show.

"Bueno, estoy haciendo esto como preparación para mi programa de entrevistas que va a ser el próximo año. Estamos haciendo un segmento en vivo durante mi show”, expresó Kelly Clarkson.

El Talk Show de Kelly Clarkson tendrá un horario diurno y se lanzará en otoño del próximo año; asimismo, tendrá una duración de una hora y estará conducido por la ex ganadora de American Idol y actual entrenadora de The Voice.

"Me encanta hablar, es mi pasatiempo favorito", explicó Kelly Clarkson a Jimmy Fallon. "Sin embargo, es difícil para mí callarme", sentenció.

Asimismo, reveló que su show será un poco diferente a todos los programas, pues tiene una estipulación: te debe gustar la música. “Es muy musical, también. ¡Sería extraño que no lo fuera! Si no te gusta la música, probablemente no deberías mirar”.

El programa será un preámbulo del programa The Ellen DeGeneres Show en NBC que se transmite de lunes a viernes a las 3 p.m.

Asimismo, el presidente de Alternative and Reality Group, NBC Entertainment señaló: "La incomparable Kelly Clarkson lleva todo lo que toca a otro nivel y no podríamos estar más contentos de aportar su talento, humor, generosidad y compasión durante el día el próximo año".