Keanu Reeves dejó grabadas sus huellas en el Paseo de la Fama | FOTOS

Keanu Reeves , quien hace más de 30 años decidió convertirse en actor, logró uno de los honores más antiguos de la industria estadounidense cuando colocó sus huellas y su firma en un bloque de cemento frente al Teatro Chino de Los Ángeles, Estados Unidos que está situado en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood .

"Es un gran honor estar aquí y ser invitado a este excepcional, histórico y mágico lugar", dijo durante su discurso en la ceremonia el intérprete de “Neo” en la trilogía 'The Matrix'.

Vestido con un elegante traje negro, Keanu Reeves además suscitó divertidos momentos mientras dejaba sus huellas ya que, no satisfecho con cómo había quedado su firma, pidió que en varias oportunidades se alisara el cemento para que pudiera volver a hacerlo de manera que quedara lo más prolijo posible.

Laurence Fishburne y Halle Berry, con quien Keanu Reeves compartió escenas en "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", nueva entrega de esta aplaudida saga de acción que llegará a los cines estadounidenses este viernes, lo acompañaron en este momento especial.

Keanu Reeves ha participado en diversos filmes que incluyen títulos como "Bill & Ted's Excellent Adventure" (1989), con el cual saltó a la fama, "Speed" (1994), aunque fue el papel de Neo en "The Matrix" el que lo consagró como una estrella de Hollywood.

Asimismo, interpretó a este carismático personaje en las cintas "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions" (ambas de 2003).

En los últimos años , Keanu Reeves ha vuelto a resaltar en el cine con el éxito de las cintas de la saga "John Wick", las cuales tuvieron un buen recibimiento por parte de los amantes del cine de acción y de las coreografías más precisas de artes marciales.



