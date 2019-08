¿Quién es Josh Kloss, el modelo que acusó de agresión sexual a Katy Perry?

Una vez más, Katy Perry se encuentra en la mira. Tras la acusación de abuso y acoso sexual que le hizo el modelo Josh Kloss , quien protagonizó en 2010 el videoclip del tema ' Teenage dream', las miradas se han fijado nuevamente sobre la cantante.

Y no es para menos, pues el también actor, ahora de 38 años, culpó a la artista de haberlo desnudado a la fuerza en una fiesta para que todos vean sus genitales. Incluso contó que después del primer día de grabación, Perry le invitó a un club de striptease en Santa Bárbara, algo que rechazó; pero se vieron “un par de veces más tras su ruptura con Russell (Brand)”.

“En una ocasión, me acompañó un amigo que se moría de ganas de conocerla. Era el cumpleaños de Johnny Wujek y lo celebraron en una pista de patinaje. En aquel momento yo todavía estaba loco por ella y en cuanto me vio se acercó a abrazarme, pero cuando me giré para presentarle a mi amigo, ella agarró la cinturilla de mis pantalones y mi ropa interior y la estiró todo lo que pudo para que todos a nuestro alrededor, incluidos sus amigos, pudieran verme el pene”, contó.

En sus mensajes de Instagram da a conocer cómo era la diva del pop dentro y fuera de los escenarios. “Cuando había gente delante de ella, [Katy] era fría como el hielo e incluso le dijo a todo el equipo de rodaje que el hecho de tener que besarme era asqueroso”. Algo que tuvo que aguantar, según dijo, porque necesitaba el dinero, US$ 650 dólares por aparecer en el clip.

Pero ¿quién es este personaje que ha salido a denunciar a la cantante estadounidense? A continuación, te contamos todos los detalles.

Josh Kloss

Joshua Kloss nació en los Estados Unidos el 14 de enero de 1981 y se embarcó en una carrera modelo alternando con la de un actor que comenzó en 2003 interpretando el papel de Saunders en algunos episodios de la primera temporada de The OC.

También escribió, produjo, dirigió y protagonizó un cortometraje titulado Switch and Hedges en 2009.

En 2010 fue elegido para asumir el papel del novio de Katy Perry en el video ‘Teenage Dream’, el segundo sencillo del segundo álbum de la estrella del pop. Su popularidad empezó a crecer y a fines de ese mismo año, la cantante Erika Jayne lo elige para su video ‘One Hot Pleaure’ en el que lo acaricia íntimamente.

Kurv, una revista de moda, lo eligió para un editorial en 2011. También fue fotografiada por la revista Monologue por Brian Kaminiski, en GQ de agosto de 2011 junto con Kate Upton.

Josh Kloss fue el protagonista del catálogo Luigi Bianchi Mantova, de la campaña promocional de Skeechers, junto con Kim Kardashian.

La denuncia contra Perry

Kloss realizó la acusación al recordar el noveno año del video en el que aparece en compañía de la artista y manifestó que hace esto para demostrar que en nuestra cultura no solo los hombres poderosos son perversos, sino que también lo pueden ser las mujeres. “Feliz aniversario de uno de los trabajos más confusos, agresivos y menospreciadores que he hecho”.

El modelo contó que los representantes de la cantante lo hostigaron para que no hablara públicamente sobre lo sucedido. Incluso dijo que editaron un par de sus entrevistas. “¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?”.

Un nuevo escándalo para Katy Perry

Con la acusación de agresión sexual que le hizo Josh, este es el segundo escándalo que afronta la artista estos últimos meses, pues hace un mes un juez de Los Ángeles dictaminó que la cantante copió una canción de rap cristiano para su exitoso tema ‘Dark Horse’.

Como se recuerda, el año 2014, el rapero de música cristiana Marcus Gray, más conocido como Flame, denunció a Perry de haber plagiado su tema ‘Joyful Noise’.

La canción ‘Dark Horse’, de la estadounidense, fue todo un éxito y se presentó en el intermedio del Super Bowl en 2015.