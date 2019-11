La cantante Katy Perry remeció las redes sociales con una tierna confesión a Dua Lipa, con quien llegó hasta la ciudad hindú de Mumbai para participar del OnePlus Music Festival.

“Estoy enamorada de Dua Lipa (...) Ella hizo un trabajo fantástico”, expresó la intérprete de “Firework” en el escenario donde minutos antes la cantante británica sorprendió a todos con su show.

Dua Lipa y Katy Perry han demostrado tener una gran confianza, pues no dudaron en bromear sobre una atracción a través de sus redes sociales.

“¡Espectáculo escandalosamente sudoroso! ¡Mumbai definitivamente trajiste el calor!, me encantó actuar para ti esta noche junto a Katy Perry que me hizo delirar de emoción en el escenario durante su set, ya que me llevó de vuelta a mí yo de 15 años en mi primer show de Katy Perry. Sigue siendo lo mismo. AMOR”, escribió Dua Lipa en Instagram.

Por su parte, la norteamericana también utilizó sus redes sociales para compartir un tierno mensaje dedicado a su colega británica.

“¿Hacen envíos? KaDua o KaLipa? ok, pero en serio, una noche tan fabulosa en Mumbai para OnePlus Music Festival con Dua Lipa, gracias a todos los que desafiaron el tráfico y este calor eres el REAL”, manifestó Katy Perry.