Aunque Kate Moss ha sido mayormente conocida por no dar explicaciones en entrevistas, la modelo de 48 años por fin pudo ser honesta sobre el tóxico mundo de la industria de la moda. En una reciente entrevista con Desert Island Discs, Moss reveló eventos muy personales y traumáticos.

Moss declara cómo en una ocasión, a sus 15 años, cuando recién comenzó su carrera de modelaje; un fotógrafo le pidió mostrar sus pechos para la cámara. La muchacha posó para un catálogo de brassiers, cuando en un momento indebido le sugirió salir en desnudo para la sesión. La muchacha, que ya entonces sentía inseguridad sobre su cuerpo, quiso llorar en ese momento. “Y dijo: ‘quítate tu sostén’ y sentí que algo muy malo iba a ocurrir.” Admitió Moss. “Cogí mis cosas enseguida y hui del lugar. Fue como un sexto sentido, mis instintos estuvieron en alerta”.

Otra ocasión que fue igual de desagradable fue tiempo después, cuando llegó a posar desnuda a petición de su agente, Corinne Day. La fotógrafa amenazaba a menudo a Kate para que hiciera poses reveladoras para la cámara. “Si no hacía las poses, no me recomendaba con Elle.” Aunque admite que esas fotos fueron las que le llevaron al éxito de su carrera, también desea que hubiera podido cambiar muchas cosas sobre su vida.

Otra ocasión que aunque no la traumatizó tanto, pero igual le desagradó, fue cuando, más adelante; le pidieron que hiciera muecas desagradables para la cámara. “Me dijeron que hiciera muecas como el hocico de un cerdo. Odiaba eso pero ella decía que era ideal para las fotos.”

Moss admite que posiblemente llegó a meterse en el mundo de las drogas debido al acoso y abuso continuo que sufría en el ámbito laboral. Aunque ahora está en un ambiente mucho más tranquilo, dice que los traumas de su vida todavía le afectan.

La modelo admitió sufrir de varios abusos cuando era una menor.