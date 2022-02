La actriz Kate del Castillo, recordada por protagonizar la exitosa serie ‘La reina del sur’ se animó a hablar por primera vez sobre el actor Sean Penn, a quien calificó como lo más bajo que ha conocido, incluso contó que ya salió de su vida.

Como se recuerda el 2016 ambos actores se reunieron con el narcotraficante Joaquin ‘El Chapo Guzmán’, pero Sean Penn publicó todos los detalles en la revista Rolling Stone y aseguró que su intermediaria para llegar a él fue Kate, lo que generó una investigación federal en su contra por parte de las autoridades mexicanas.

“(Sean Penn) salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él”, expresó tajante Kate del Castillo en el programa de radio Radio Fórmula y agregó “Este señor no solo me usó como carnada, sin que puso en riesgo mi vida en todos los sentidos”.

“La verdad me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie, es literal de vida o muerte”, añadió sobre el actor.

La artista aún está en el proceso de demostrar que vivió una persecución por parte de las autoridades mexicanas, quienes quisiera acusarla de delitos de delincuencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, lo que la perjudicó de forma personal y económica.

“Ha sido un proceso muy duro y desgastante; muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero y porque puedo, y porque es mi derecho... Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco”, manifestó Kate del Castillo, quien está promocionando la seria ‘La reina del sur 3′.

