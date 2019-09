Puso un alto. Es conocido el fuerte temperamento de Kate del Castillo el cual nuevamente quedó en evidencia durante una entrevista en la que la actriz respondió duramente a un periodista que la abordó- con excesiva confianza- durante su llegada a México.

Este incómodo momento se registró en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando la actriz retornaba a su país y fue consultada sobre varios temas entre ellos el escándalo entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, esta última amiga de Del Castillo.

"Oye amor, tú papá nos dijo que está muy apenado…” inició el reportero de un medio mexicano. Esto originó la airada respuesta de protagonista de “La Reina del Sur”: “no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca”.

La artista, en tanto, siguió su camino sin dar más detalles sobre las preguntas de los periodistas, y solo cuando le consultaron si había mantenido un romance con Andrade atinó a reírse . “Opino que está perfecto que digan lo que quieran, perdón me da mucha risa”, concluyó.