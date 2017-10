Kate del Castillo hizo fuertes acusaciones contra Televisa

La actriz mexicana Kate del Castillo hizo polémicas declaraciones contra su ex casa televisora, Televisa, donde trabajo por 12 años que son parte del documental 'Cuando conocí al Chapo', que se transmite a través de Netflix.

Kate señaló que la famosa cadena mexicana no solo la encasilló en personajes que ella ya no quería hacer sino que sexualizaba a sus figuras femeninas y las ofrecían a los publicistas dejando entrever que las prostituían.

"La propia empresa te sexualizaba en ese entonces de una manera muy fuerte, que en ese momento yo no lo entendía, pero sí me molestaba… Las comidas de publicistas, eras básicamente una elegida, así ¡wow! si te invitaban… porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, quienes compran los tiempos de aire”, señaló Kate del Castillo.

Incluso contó que una vez fue invitada a ese tipo de cenas, pero ella se negó a ir porque no le permitieron acudir con su pareja que tenía en ese entonces.

"La primera vez que a mí me invitaron yo estaba haciendo ‘Muchachitas’ y yo tenía a mi novio que era Ari Telch, entonces cuando tienes que hablar para reservar dije ‘ay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí’, y me dijeron ’no, no, nada más estás tú invitada’ les dije, '¿sabes qué? No, no se me antoja ir, muchas gracias'. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron: ‘¿Cómo que no vas? Casi casi me dijeron ‘no te estamos preguntando’, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté”, dijo tajantemente la actriz.

Sus declaraciones fueron apoyadas por la del productor de televisión Epigmenio Ibarra, el que contó que en esa época las mujeres en las telenovelas como en las relaciones laborales eran tratadas como objetos e incluso escuchó que las actrices realizaban favores a cambio de roles principales en las producciones de TV.

“Así como en Colombia, las prepago famosas. O sea, la televisión era un catálogo, donde tú escogías en pantalla y había actrices que por un papel hacían cualquier cosa”, detalló Ibarra.