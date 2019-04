Kate del Castillo: "Sé que toda mi vida estaré vinculada al 'Chapo' Guzmán"

En medio de las promociones de la segunda temporada de la serie 'La reina del sur', Kate del Castillo se presentó en CNN en Español y sostuvo que es muy importante "que las mujeres aprendan a defenderse", tal como lo hará su personaje Teresa Mendoza.

Asimismo, la actriz mexicana señaló que ya se encuentra más fuerte tras las acusaciones que le hicieron por su encuentro con el narcotraficante Joaquín el 'Chapo' Guzmán en 2015, pero cree que siempre lo van a vincular con él.



"Yo estoy recuperando las piezas mías que quedaron en el suelo y ya me siento más fuerte. Yo creo que el gobierno y los periodistas se dieron cuenta de la masacre que me hicieron y eso me da gusto. Yo sé que toda mi vida estaré vinculada a ese hecho", declaró.

También mencionó que el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, la utilizo de "cortina de humo" mientras su país vivía en controversias.

En otro momento, Kate del Castillo sostuvo que le gustaría limpiar su imagen ante el público. "Soy una figura pública, soy actriz, vivo de mi imagen y mucha gente se ha quedado con lo que el gobierno puso de mí al manipular información. Ellos hicieron su propia novela", refirió.



