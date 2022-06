Aunque había prometido no volver a la actuación en un tiempo largo, la artista mexicana Karol Sevilla no pudo decirle no a Disney cuando le propusieron ser parte de la serie “Siempre fui yo”, proyecto que protagoniza junto al colombiano Pipe Bueno y con el que, según dijo, la empresa de entretenimiento se abre a temas “más arriesgados”.

“Es el primer proyecto para la plataforma en donde Disney se va a arriesgar a ir un público más grande (de edad), y va a contar temas que nunca habían contado, la verdad es un orgullo y un honor tener este proyecto y ser parte de este cambio de Disney, están asustados pero tenemos mucha confianza”, confiesa Sevilla en entrevista con Efe este miércoles.

Con personajes más maduros y subtramas de diversidad sexual, al incluir a una pareja gay en la historia, “Siempre fui yo” explora desde el suspenso una nueva etapa más abierta de la compañía.

“Me parece interesante que Disney pueda mostrar por fin lo que pasa en el mundo real, en el mundo donde vivimos todos que es completamente normal y que ya no es un tabú”, resalta la joven.

La serie, que se estrena este miércoles por la plataforma de Disney+, cuenta la historia de Lupe (Karol), una joven mexicana que tiene que viajar a Colombia para asistir al funeral de su padre, “El Faraón”, quien era la máxima estrella de rock del país.

A su llegada se dará cuenta de que hay algo extraño detrás del deceso y junto a Noah (Pipe), el exasistente del músico, intentará develar el misterio mientras el romance y la música se vuelven parte fundamental de la historia.

PAUSAR LA MÚSICA

Con “Siempre fui yo”, Pipe Bueno, quien presume de una sólida carrera como cantante urbano, abrió la puerta al mundo de la actuación.

“¿Cómo desaprovechar una oportunidad con Mickey Mouse? Sería inaudito hacerlo, es un sueño hecho realidad”, cuenta a Efe Bueno.

Y resalta que el proyecto está acompañado de temas musicales que le impidieron extrañar su trabajo como cantante.

“Hicimos un disco de 13 canciones, no estamos dejando la música por un proyecto actoral, es un ‘dos por uno’ en donde mi carrera musical se sigue desarrollando y al mismo tiempo puedo hacer mi primer proyecto como actor”, cuenta el nacido en Cali.

La experiencia para Karol fue distinta, después de protagonizar en 2016 la serie infantil “Soy Luna”, la joven estaba decidida a dejar atrás la imagen de “chica Disney” y con ello su faceta actoral, pero esta elección se vio frustrada cuando leyó el guion de la serie y quedó fascinada.

“Una de las cosas que tengo es que cuando me gusta un personaje no me lo saco de la cabeza y me reta a hacerlo. Cuando vi que el personaje de Lupe tenía muchos retos de por medio y que era una personalidad completamente diferente a lo que yo había hecho dije, necesito hacerlo”, relata.

Ahora confiesa que es “una de las mejores decisiones” que ha tomado en su carrera y que si algo le queda de experiencia es “nunca digas nunca”, pues el destino depara sorpresas.

CHICOS DISNEY ATÍPICOS

Pipe, de 30 años, confiesa que pensaba que su atuendo para serie sería más impecable, a la usanza de Disney: pelo corto y rasurado de la cara, sin embargo, el resultado fue inesperado, pues su personaje tiene un “look” más “hippie”.

“Cuando me estaban haciendo el ‘styling’ (estilismo) de cómo iba a ser Noah, me dijeron: déjate la barba y el pelo crecer, yo pensé que me iban a pedir estilo de chico Disney. Entendí el concepto y la idea que traen y me pareció más atractivo”, confiesa Pipe quien se identifica muy poco con Noah.

Asimismo Karol dejó atrás el brillo y el mundo “color de rosa” de su expersonaje Luna, situación que celebra.

“Luna era muy Disney, muy rosa, muy de colores y Lupe es más centrada, va a más a lo seguro, muchos chicos y chicas se van a sentir muy identificados”, considera la actriz.

Finalmente los actores confiesan que ya se tiene planeada una segunda temporada que comenzará grabaciones en julio. (Fuente: EFE)

