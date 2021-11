La cantante Karol G volvió a ser noticia, pero no necesariamente por un lanzamiento musical, sino que la intérprete colombiana sufrió una dura caída del escenario cuando realizaba un show del “Bichota Tour” en el FTX Arena, de Miami.

El incidente ocurrió cuando la artista pretendía descender de la tarima desde donde cantaba. Ella piso mal y rodó de las escalares hasta la plataforma principal, luego se quedó unos segundos en el piso; sin embargo, cuando una bailarina se le acercó a ayudarla, ella se paró y continuo con el show mientras el público la aplaudía.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de “Bichota” y “Tusa” compartió una serie de videos en el backstage de su show en Puerto Rico, donde muestra los moretones y heridas de su cuerpo tras la aparatosa caída que sufrió.

Como se recuerda, durante el concierto en Miami la colombiana contó que se le partieron las uñas y se lastimó una rodilla tras la caída que sufrió. Karol G no pudo evitar las lágrimas, pues reconoció que quería que su presentación en el antiguo American Airlines Arena fuera “perfecto”.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto”, señaló con lágrimas en los ojos.

El accidente fue registrado por los asistentes al evento y las imágenes se han viralizado rápidamente en las redes sociales. Como era de esperarse, sus seguidores le han expresado su apoyo.

