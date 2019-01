Karol G sorprende al revelar detalle que la separará de Anuel AA en su gira musical ‘Culpables’

Más enamorada que nunca. La cantante colombiana Karol G atraviesa un gran momento no solo en su carrera, sino también en lo personal pues considera como sólida su relación con Anuel AA, al punto que ha anunciado una gira musical juntos. ‘Culpable’ los llevará a distintos escenarios, entre los que destacan Perú, Chile, entre otros. Sin embargo, no todo es felicidad, principalmente en las redes sociales como Instagram.

Desde que hicieron oficial su romance, no todos sus seguidores han estado de acuerdo y es aquí donde han aparecido los ‘haters’ para hacerse notar. “Los entiendo, si yo viera una relación tan exitosa y yo no la tuviera me daría algo”, reveló tal como publica People en español.

En la conferencia de prensa que dieron en Miami, Karol G y Anuel AA ofrecieron detalles de lo que será su visita a Latinoamérica. “Estamos súper contentos de la gira 'Culpables' porque nació de tantas cosas que han ido pasando, estamos potencializando tanto lo que viene de cada uno de nosotros, hicimos Culpable tour en donde empezó a pasar todo [nuestro amor] y fue todo un éxito (…) Y ahora hicimos esta canción que se llama 'Secreto' y la gente se va a sorprender por lo que estamos planeando”, contó ella.

Esta canción llegó a las 35 millones de reproducciones en YouTube, algo que la llena de emoción e impulsa a seguir trabajando de la mano de su actual pareja.



“Estamos muy emocionados con la gira y será un gran éxito (…) Vamos a seguir trabajando”, contó Anuel AA.



Sin embargo, aunque permanecerán juntos viajando por diversos países, ella publicó una romántica foto en su cuenta personal con la leyenda: "Yo un día le pregunté a Emma... ¿¿¿Qué hacemos para no estar tanto tiempo separados ??? Y lo primero que se nos ocurrió fue irnos de gira juntos". Karol G sorprendió a todos con una revelación sobre el tour ‘Culpables’. “Desde un principio hemos compartido todo pero en la gira camerinos separados”, indicó.

Karol G tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram y cautiva a sus fans con sensuales fotografías, aunque desde que inició su romance con Anuel AA, más de uno ha cuestionado sus publicaciones, como una en la que se mostró semidesnuda a su lado.

En las últimas horas, la cantante colombiana también ha demostrado lo románticos que son al compartir un video en el que ambos aparecen bailando su tema ‘Secreto’ en una habitación llena de globos rojos con corazones, peluches, entre otros detalles de amor.