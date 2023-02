Karol G se volvió tendencia luego de defenderse de las críticas de un usuario de Instagram, quien comentó que a la cantante “se le ve una barriguita” en su más reciente publicación.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita, ahora no es que me caigan pues, es mi humilde opinión”, se lee en el comentario completo.

Ante esto, la intérprete de “Provenza” respondió contundentemente en una historia de Instagram, en la que dejó en claro que no aceptará criticas sobre la forma de su cuerpo.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... entonces para que buscar que me quede diferente si es así. La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show”, se lee en parte de la historia.

La artista invocó a dejar de preocuparse por una celulitis, un ‘gordito’ o una arruga; y resaltó que todos los cuerpos son bonitos.

Karol G en su historia de Instagram. (Instagram/@karolg)

