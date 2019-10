Hace unos días el cantante J Balvin despertó la polémica al criticar a las parejas que exponen su vida sentimental en redes sociales.

“Soy de las pocas personas que comparten su vida de pareja en Instagram, si es que tengo... No tengo problema en decir lo que veo en Instagram frente a las parejas ideales y su falsedad (no todas), pero me parece que todos debemos ser reales y también mostrar nuestro lado humano para que no den de qué hablar”, comentó.

Es así que Karol G no se quedó callada y envió un mensaje a su pareja, Anuel AA, sobre todo porque ambos mantienen a sus seguidores comunicados sobre su relación.

“De las mil y unas cosas que las personas comparten a diario en las redes sociales. ¿Qué tan puede estar que compartas lo feliz que alguien te hace sentir?...¿ Acaso amar debería ser un secreto? Para mí, es un motivo de orgullo... Y así me encanta presumirte ante la gente”, señaló etiquetando a su novio.

Esto lo realizó en su cuenta de Instagram, pero con el paso de las horas lo eliminó. Sin embargo, una página de Instagram ya había capturado el mensaje. Hasta el momento, la cantante colombiana no ha reafirmado su mensaje.