La cantante colombiana Karol G se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero no necesariamente por su música. En esta oportunidad, la intérprete de “Mi cama” y “Ay DiOs Mío!” sorprendió a sus miles de seguidores con un inesperado homenaje a la “princesa del pop”, Britney Spears.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana compartió una fotografía suya, sentada sobre un sofá, con un look totalmente negro. Botas, pantalón y un polo estampado con el rostro de la “princesa del pop”.

“Ups! Lo hice de nuevo”, escribió la intérprete de “Ocean” y “Tusa” junto a su fotografía, en referencia al tema “Oops!... I Did It Again”, nombre que también llevó el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense Britney Spears, publicado en mayo del 2000.

En tan solo 24 horas, la publicación de la reguetonera ha conseguido más de 1′330,957 likes y cientos de comentarios que la felicitan por su belleza y sus referencias musicales.

Como se recuerda, Karol G ha sufrido en su propia piel lo difícil que es superar el coronavirus. Tras semanas complicadas en las que se mantuvo aislada por la enfermedad, la intérprete de reguetón ya se encuentra estable y volvió a su hogar en Miami, junto a Anuel AA, donde regresó al someterse a una nueva prueba y dar negativo a COVID-19.

Debido a su confinamiento, la artista colombiana decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo, pero ha querido compensar su ausencia con un sincero mensaje dedicado a sus fans, en el que incluyó un mensaje optimista en medio de la incertidumbre que se vive.

“Solo quería decirles lo agradecida que me siento por tenerlos a ustedes y por su apoyo incondicional en cada paso que doy. Hacen parte de cada uno de mis éxitos. Hoy celebro y agradezco que ese amor que me regalan me ha dado la motivación de todos estos días”, inició Karol G en su mensaje en Instagram.

