Luego que la agencia Efe confirmó que Karol G dio positivo al COVID-19, la cantante colombiana decidió realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y confirmó que sí se contagió de esta enfermedad.

La intérprete de “Secreto” explicó que no quiso hacerlo público para no preocupar a sus padres y a sus fans. Además, tenía programado el lanzamiento de su canción “Ay, Dios mío!”.

“No lo quise hacer público por muchas razones. Mis padres estaban lejos de mí y no quería preocupar a nadie. En mi familia nos gusta hacer todo juntos y si hubiera sido en otro momento, ellos estarían aquí apoyándome, pero no quise darles esa preocupación porque están lejos”, señaló Karol G en su transmisión en vivo de Instagram.

“Lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia. No sé si fue el que me hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público porque también ya salía mi sencillo que estaba programado y ninguna de mis intenciones era que se enteren de que tenía el virus o que se armara un escándalo por eso”, añadió.

La colombiana aclaró que su novio Anuel AA no tiene coronavirus y que ella se recupera de manera positiva.

“A veces hay cosas que uno trata de tenerlo de manera personal, pero como sea se hace pública. Agradezco a todas las personas que han estado preocupados. Mis padres entraron en un caos horrible porque no sabían. Ayer mi teléfono explotó de llamadas por las noticias. Tuve el Covid, fue súper difícil, doloroso y ya estoy saliendo de él. Hoy me hice otra prueba y espero que ya salga negativa”, sentenció.

