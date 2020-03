La cantante Karol G tiene poco tiempo en la industria musical; sin embargo, ha conseguido una gran acogida en todo el mundo por sus constantes colaboraciones. Ahora, en una reciente entrevista, la colombiana reveló el nombre del artista que admiró desde su niñez.

La intérprete de “Tusa” y “Mi cama” sorprendió a todos al reconocer que desde muy pequeña sintió una gran admiración por la mexicana Thalía, en especial por la canción “Piel morena”, de 1995.

“Mi madre me dio el álbum original y en ese álbum aparecía esta canción (“Piel Morena”), la cual era mi favorita. Yo era una niña, pero con esas canciones me sentía muy apasionada por la música y me presentaba ante mi familia, ellos fueron mis primeros fans”, dijo Karol G a Teen Vogue.

“Quizá con esa canción me di cuenta de que tenía las habilidades para dedicarme a la música, porque tengo muchos videos bailando y cantando ese tema. Mi primer ícono fue Thalía”, contó”, añadió la artista responsable de “Ocean” y “Punto G”.

Como era de esperarse, las declaraciones de Karol G llegaron hasta Thalía, quien utilizó su cuenta de Instagram para responderle a la artista colombiana y le agradeció por considerarla un referente de su carrera musical.

“Estos son recordatorios para los que amamos la música, de que cada paso que vamos dejando, directa o indirectamente, puede ser una gran influencia para alguien. El estar en esta carrera es en verdad una hermosa responsabilidad, ya que establecemos vínculos de amor con los mensajes y las melodías de nuestras canciones”, escribió Thalía junto al video de Karol G.

VIDEO RECOMENDADO

Karol G se suma a Tik Tok con homenaje a “Tusa”

Karol G enloquece Tik Tok al ritmo de 'Tusa' 28/01/2020