Karol G llegó a la vida de Anuel AA poco tiempo después de que el cantante de trap salió de prisión. Desde entonces, ambos han demostrado que se apoyan incondicionalmente y prueba de ello es la reciente declaración del puertorriqueño.

Y es que, según contó Anuel AA al programa “Despierta América”, la colombiana fue determinante para que el trapero tenga una buena relación con la madre de su hijo Pablo Anuel.

El cantante es padre de un niño de seis años, fruto de una relación adolescente con Astrid Cuevas; sin embargo, tras su paso por prisión la comunicación se deterioró y hasta dejaron de hablarse. Pero gracias a la intervención de Karol G, las diferencias se solucionaron.

“Karol me ayudó a eso. Me dijo: 'No puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz. Si no imagínate, tú molestas, ella también y le van a hacer daño al nene y no va a compartir mucho tiempo contigo”, recordó Anuel AA en el programa.

Y es así que el trapero conversó con la madre de su hijo y arregló las cosas. De hecho, esto le ha permitido celebrar el último cumpleaños de Pablo Anuel.

En aquel momento escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo. Aquí con él después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas decisiones que tomé en la vida. Pero gracias a Dios esos errores se convirtieron en bendiciones”.

Cabe señalar que los artistas se conocieron durante el rodaje de “Culpables”. Poco tiempo después comenzaron su relación y hasta el momento han demostrado ser una sólida pareja.