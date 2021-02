Kanye West no vive su mejor momento. El rapero no solo fracasó en su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos en 2020, también está en medio del proceso de divorciarse de Kim Kardashian. Ahora, según informó The Sun, a West le han interpuesto dos demandas colectivas por parte de sus exempleados.

El 2019, el artista ofreció misas dominicales por todo Estados Unidos, con grandes espectáculos llenos de música y oración. Ahora, los trabajadores que estaban detrás de la puesta en escena son los que lo han denunciado de no haberles pagado sus trabajos al completo, ni se ha hecho cargo de las horas extras.

Según la información compartida por dicho medio, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha recibido dos demandas colectivas el 29 de enero. La primera fue presentada por 500 artistas y la segunda por 300 empleados del personal técnico. La demanda ascendería a unos 30 millones de dólares.

Sin embargo, fuentes relacionadas con las causas han asegurado a “The Sun” que esto es solo “la punta del iceberg” y que se sumarán más gente y más causas.

Una fuente de “The Sun” afirmó que hay “cientos de personas en ello, pero están hablando con muchos, muchos más. La gente está muy enfadada por cómo se les ha tratado, diciendo que ha sido su peor experiencia”.

En la primera página de uno de los documentos −también difundidos por el diario británico− se pueden leer los distintos motivos de la demanda: falta de pagos corrientes y de horas extras, de proporcionar pausas para las comidas, de dar los descansos adecuados, de pagar o de realizar prácticas empresariales ilegales.

