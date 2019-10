Kanye West habló sobre los fuertes momentos que pasó antes de convertirse en la estrella musical que es ahora. Es así, que en una conversación para Apple Music Beats 1, reveló que fue adicto al sexo tras la muerte de su madre.

Él señaló que vio por primera vez una revista para adultos cuando era muy pequeño, lo que terminó perturbando sus relaciones al crecer. “Para mí, Playboy fue mi entrada de lleno a la adicción por la pornografía. Mi papá dejó una Playboy por ahí cuando tenía cinco años. Eso afectó cada decisión que tomé por el resto de mi vida”, señaló.

“Desde los cinco años hasta ahora, estuve tratando de dejar ese hábito. Estaba presente, como si estuviera bien. Me levantaba y me decía ‘no, no está bien’”, agregó en la conversación que duró 3 horas.

Este difícil momento se dio tras la muerte de su madre, quien falleció un año antes que su “infierno” inicie. “Algunas personas se ahogan en drogas. Yo me ahogué en mi adicción”, añadió.

Finalmente, afirmó que tomó el poder de su vida gracias a Dios. “He tenido la oportunidad de tomar control de mí mismo”, comentó el esposo de Kim Kardashian.