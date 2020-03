Justin Bieber afirmó en una entrevista a Ellen Degeneres que tener hijos está en las manos de su esposa, la modelo Hailey Baldwin. “Esa decisión es de Hailey, porque es su cuerpo”, señaló que el cantante.

Del mismo modo, contó la sorpresa que le preparó su esposa el 1 de marzo. “Mi esposa arregló la casa muy bonita y puso una película para ver. Arregló una noche bastante romántica”, señaló. Bieber agregó que Hailey contrató a un experto en decoración para la fecha.

En la misma entrevista, el cantante canadiense contó cuál es el apodo que utiliza con su esposa cuando ambos están solos. “Ella me llama Goo Goo (...) Me gusta Goo Goo (...) Ambos nos llamamos Goo Goos, es muy lindo”, confesó. Del mismo modo, aclaró que no se volverá a dejar el bigote porque Hailey se lo pidió. “A mi esposa no le gustaba”, comentó.

Como se recuerda, la pareja se casó el 13 de septiembre del 2018 por civil y el año pasado la pareja decidió realizar una segunda ceremonia para contraer nupcias religiosamente en Carolina del Sur.

Video relacionado

Justin Bieber se quitó el bigote

Justin Bieber se quitó el bigote. (Video: Instagram oficial)