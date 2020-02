Nuevas revelaciones en torno a las adicciones de Justin Bieber. En una entrevista a corazón abierto para el documental ‘Justin Bieber: Seasons’ que se emite por YouTube Premium, el cantante confesó que se inició en las drogas fumando marihuana y luego pastillas MDMA (éxtasis), hongos alucinógenos y hasta jarabe para la tos.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué, tendría doce o trece años", señaló Justin Bieber en el documental que lleva su nombre.

Fue una experiencia que le gustó mucho, según propia confesión. “Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné. Era una vía de escape para mí. Era joven”, indicó.

Casi sin darse cuenta, se hizo dependiente y sabía cómo frenarlo. "No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”, manifestó.

Poco a poco fue encontrando salidas que lo ayudaron a sentir mejor. Comenzó a tomar antidepresivos y eso lo ayudó a “levantarse de la cama cada mañana”.

(Foto: Instagram)

"Sentía que estaba muriendo. Mi equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, contó con dolor.

Recordó que en su gira de 2016 que era incapaz de acabar sus conciertos porque estaba exhausto. “No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo”, sostuvo en torno a aquel episodio de su vida.

EN TRATAMIENTO

En la actualidad, Bieber se somete a un tratamiento de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) IV a través de una cámara de oxígeno que le ayuda a eliminar las toxinas de su cuerpo.

(Foto:AFP)

Hailey Baldwin, esposa de Bieber, también ofreció su testimonio en el documental."Creo que cuando alguien muy joven padece esa ansiedad tan fuerte no se diagnostica y la automedicación te hace sentir mejor. Simplemente porque lo que te hace es dejar de sentir”, sostuvo.

Tiempo atrás, el cantante estadounidense confesó que era el hombre más soberbio tras saberse querido por sus fans. "Comencé realmente sintiéndome demasiado. Pensaba: ‘La gente me ama, yo soy el amo’. Me volví muy arrogante”, precisó.