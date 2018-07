El cantante canadiense Justin Bieber se comprometió hace poco con Hailey Baldwin ; no obstante, no descuida su carrera profesional y por ello ha colaborado con Dj Khaled en su nuevo single “ No Brainer” .

“No Brainer” cuenta con la presencia de varias estrellas además de Justin Bieber y Dj Khaled , pues colaboran Chance The Rapper y Quavo, el colaborador estrella del trío Migos. Los compañeros ya han trabajado juntos, por ello la vibra que emanan es completamente placentera.

El equipo se ha reunido nuevamente después de casi un año, como se recuerda, Justin Bieber, Dj Khaled , Chance The Rapper y Quavo en abril del 2017 lanzaron “I’m the one” y esta vez presentan su nueva canción en todas las plataformas digitales.

Con este nuevo tema, DJ Khaled espera repetir el anterior éxito con sus compañeros, pues el hit debutó en el primer lugar del ranking Billboard 100 y su videoclip obtuvo más de mil millones de reproducciones en YouTube.

La colaboración de Justin Bieber en la canción se debe a que los artistas se conocen hace mucho tiempo y mantienen una buena amistad, tanto sobre los escenarios como detrás de estos.

Dj Khaled recordó cuando le propuso a Justin Bieber hacer la canción, pues él se mostró contento y no dudó en aceptar el trabajo porque alegó que “era increíble”; asimismo, rescata la participación del intérprete de ‘Baby’, porque él no suele hacer muchas colaboraciones.

A pesar de estar muy emocionado por el nuevo tema, DJ Khaled ha comentado que este es solo el inicio de su nuevo disco que contará con 11 canciones.