Justin Bieber adelantó la Navidad a sus seguidores al anunciar su esperado regreso a los escenarios para este 2020. A través de una publicación, el canadiense dejó en claro que iniciará una nueva etapa en su carrera.

El joven músico utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve video en el que anuncia su retorno a los escenarios con un álbum (cuyo primer sencillo se titulará ‘Yummy’ y estrenará el 3 de enero), una gira y una docuserie.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todo por lo que he pasado. Creo que estoy justo donde debo; Dios me tiene justo donde me quiere… Es mi música lo que más amo de todo lo que he hecho”, confesó Bieber en entrevista a The Hollywood Reporter.

Además, ha descrito el que será su próximo álbum, después de la salida en 2015 de Purpose, que “será diferente a los anteriores, sólo por dónde estoy actualmente en la vida”.

Recordemos que Justin Bieber se mantuvo lejos de los escenarios desde hace casi cuatro años, tiempo en el que se dedicó a descansar y trabajar en su vida personal, incluso, se llegó a casar con la modelo Hailey Baldwin.

El tour anunciado transcurre exclusivamente por Norteamérica, y comenzará el 14 de mayo y terminará el 26 de septiembre.