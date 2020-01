El cantante canadiense Justin Bieber compartió un romántico mensaje dedicado a su esposa, la modelo Hailey Bieber. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Never say never” publicó una imagen que dice “Amo a mi esposa”.

Junto a esta imagen, el cantante dedicó un tierno mensaje, donde asegura que no necesita un motivo específico para elogiar a su pareja.

“No publico esto para probar nada, o para tratar de hacer que la gente crea que amo a mi esposa, ¡simplemente creo que es algo honroso, reconocer públicamente a tu pareja! Es como si todos estuviéramos de acuerdo con reconocer un logro o premio, pero creo que tiene que haber algo turbio al decir algo públicamente sobre la persona que amas”, escribió Justin en su post.

“No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. ¡Solo creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal! Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso”, añadió.

En tan solo 10 horas desde su publicación, la imagen cuenta con más de 1 millón de reacciones y cientos de comentarios que felicitan al artista por compartir su amor.

Recientemente, Justin Bieber anunció su regreso a la música con el lanzamiento de su tema “Yummy”, el mismo que llegó acompañado de un divertido videoclip.