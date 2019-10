Cada vez falta menos para el estreno de “Jumanji: The Next Level” en diciembre y Sony Pictures decidió liberar el tráiler final del filme protagonizado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan.

Este nuevo adelanto, compartido en YouTube, muestra la continuación de “Jumanji: Welcome to the Jungle” donde los protagonistas ingresarán nuevamente al juego para rescatar a Spencer; sin embargo, no entrarán al mismo nivel de sus aventuras originales y enfrentarán un panorama completamente nuevo.

Como ya es costumbre en producciones que incluyen a “La Roca” Johnson, la película incluirá escenas de acción complementadas con una dosis de humor entre los protagonistas.

Jumanji: The Next Level es dirigida por Jake Kasdan y también contará con las actuaciones de Danny DeVito, Danny Glover y Nick Jonas.

Asimismo, el tráiler llegó acompañado de un póster oficial que muestra a los protagonistas y muestra la fecha de estreno del filme para diciembre del presente año.