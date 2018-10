Julio Iglesias ofrecerá el próximo miércoles 17 de octubre un concierto en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú, para celebrar junto con sus admiradores rusos sus 50 años de carrera musical.

El cantante español, que hace un mes cumplió 75 año y es considerado el artista latino de mayor éxito en todo el mundo, espera recibir a unos 6,000 espectadores en la Gran Sala del Palacio Estatal del Kremlin.

Los precios para el concierto de Julio Iglesias varían desde de 2,500 rublos (US$37,5) a 25,000 rublos (US$375), según la información proporcionada por Berin Art Management y Moscow Show.

El cantante, que en medio siglo de trabajo artístico ha creado 82 álbumes en 12 idiomas y que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, aterrizará en Moscú después de haber ofrecido ya conciertos dentro de su gira "50 Aniversario" en Taskent (Uzbekistán), el 10 de septiembre, en Dubái el 1 y 2 de octubre, y en Tel Aviv, el pasado día 6.

Fue en Taskent y ante 5.000 personas, cuando Julio Iglesias reconoció estar feliz con su regreso a los escenarios después de dos años de ausencia.

"No os podéis imaginar lo que significa estar de vuelta en el escenario después de dos años, es maravilloso. Gracias a la fortaleza de la mente y del corazón", dijo a sus fans, a los que cantó en español, inglés e italiano y a los que deleitó con éxitos como "La carretera", "Me olvidé de vivir", "Amor, amor", "Hey!", Me va, me va", "Careless Whisper", "Nathalie" o "Caruso".

Julio Iglesias, que ha ofrecido más de 5.000 conciertos en todo el mundo, sumará tras el de Moscú otro espectáculo a su carrera, una de las mayores de la historia de la música y que arrancó hace medio siglo con su victoria en el Festival de Benidorm en España.

