Julie Adams, protagonista de 'El monstruo de la Laguna Negra', falleció a los 92 años

La actriz estadounidense Julie Adams, protagonista del clásico del cine de monstruos 'El monstruo de la Laguna Negra' (1954)(“Creature From the Black Lagoon”), falleció el domingo en Los Ángeles (EE.UU.) a los 92 años, informó este lunes la web oficial de la artista.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, que admitió haberse inspirado en “El monstruo de la Laguna Negra” para su exitosa película “La forma del agua” (“The Shape of Water”) (2017), compartió hoy su tristeza en Twitter por la muerte de Julie Adams.

“Lamento la muerte de Julie Adams. Me duele en un lugar muy profundo de mí, donde los monstruos nadan”, escribió realizador, que por “La forma del agua” se llevó los Oscar a Mejor película y Mejor director (la cinta, en total, se llevo cuatro estatuillas).

I mourn Julie Adams passing. It hurts in a place deep in me, where monsters swim. https://t.co/yYGWR1oDyH — Guillermo del Toro (@RealGDT) 4 de febrero de 2019

Nacida el 17 de octubre de 1926 en Waterloo, en el estado de Iowa, (Estados Unidos), Julie Adams cuyo nombre real era Betty May Adams, se mudó de joven a California, donde compaginó el trabajo como secretaria con las clases de interpretación.

La película "Red, Hot and Blue" marcó el debut de Julie Adams en en 1949 con un pequeño papel, pero “El monstruo de la Laguna Negra”, un filme de terror de culto de Universal Studios sobre un misterioso monstruo acuático, fue el punto más alto de su larga carrera como actriz.

Julie Adams participó además en otros filmes como "Bright Victory" (1951), "Bend in the River" (1952), "The Private War of Major Benson" (1955) o "Tickle Me" (1965). También se dejó ver en la pequeña pantalla en series como "Perry Mason" o "Murder, She Wrote".

Con información de EFE.