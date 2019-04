Presidente de México responde sobre los rumores de que Juan Gabriel estaría vivo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , se pronunció por la polémica que gira en torno al cantante Juan Gabriel de quien se rumorea que estaría vivo.



"Esté vivo o muerto, Juan Gabriel es una persona excepcional", dijo este martes el presidente de México en conferencia de prensa.

La prensa mexicana también lo cuestionó por una carta que el pasado 8 de abril le entregó el ex representante del cantante afuera de Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo en México.

"Sí, se acercó a mí una persona, dice que sabe que Juan Gabriel vive y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada", dijo el mandatario.

Entonces, uno de los reportero de Multimedios Televisión le insistió: "¿Por qué se lo pregunto? Porque supuestamente cuando falleció se utilizó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y también el Hangar Presidencial. En esta carta se le está pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta?", dijo el periodista.

López Obrador aseguró que no evade el tema, pues Juan Gabriel "es una persona excepcional, extraordinario, un gran artista. Es amor eterno", dijo en alusión a una de las canciones del artista.

El presidente mexicano también contó que tuvo una "muy buena amistad" con el cantautor que falleció el 28 de agosto de 2016. "Un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona, independientemente de cualquier otra cosa", señaló.



