Jossmery Toledo se mostró afectada en el programa ‘En boca de todos’ por los insultos que recibió por parte de los pasajeros y acusó al personal de LATAM Airlines de incentivar el odio hacia ella.

La expolícia narró el humillante momento que tuvo que pasar cuando varios pasajeros le reclamaron e insultaron por supuestamente haber cometido una infracción.

“Me decían de todo, yo sentía el odio de la gente, la envidia, como si yo les hubiera hecho algo, eran pocas las personas que estaban a mi favor”, comentó la chica reality.

Además, aseguró que en todo momento se controló para no enfrentarse con sus detractores. “Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie, mantuve la compostura, traté de controlarme”, acotó para ‘En boca de todos’.

Incluso, señaló que sus padres se sintieron afectados y aseguró que le comentó a su mamá que piensa evaluar su permanencia en la televisión, ya que la atacaron por ser famosa.

Jossmery Toledo reveló que fue atropellada cuando era policía. (Foto: @jossmerytol)

“Yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la TV porque todos los comentarios negativos eran sobre el programa, sobre la tele...”, agregó la chica reality.

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

Con los ojos llorosos, Jossmery Toledo denunció que no incumplió ninguna norma y que la bajaron del avión de LATAM por un abuso. La integrante de Esto es Guerra calificó el hecho como una humillación.

“Estaba super triste, no soy de las personas que muestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo así a solas y de verdad me sentía super mal, necesitaba de esa parte de ustedes (su apoyo) de verdad se los agradezco”, explicó.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ se quebró al calificar este episodio como un hecho injusto, y consideró que se trató de una humillación pública sin motivo alguno.