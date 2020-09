José Ron afirmó hace unos días que no estaría en el nueva telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, donde participará Ariadne Díaz, su expareja, y que será producida por Juan Osorio. Es así que diferentes medios empezaron a especular que la negación del actor se dio por la presencia de la actriz en esta producción.

Sin embargo, Ron señaló que no tenía ningún problema en trabajar de nuevo con Díaz. “Por supuesto no, todo lo contrario, me encantaba la idea”, comentó. “Juan (Osorio) lo sabe, Aria sabe que si se daba todo chido volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser lindo”, señaló el actor en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

“No voy a hacer la nueva novela con Juan. Él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso y un personaje muy bonito”, comentó Ron.

El protagonista de “Ringo” afirmó que si hubieron conversaciones con la producción, pero al final declinó la oferta. “Sí hubo un acercamiento, sí hubo una platica. Estoy muy agradecido con él por su confianza, por tomarme en cuenta, pero no voy a estar en ese proyecto. Le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le va a ir muy bien”, sentenció.

Finalmente, el actor criticó que las personas crean ciegamente en las noticias de la prensa mexicana. Cabe señalar que fue la misma Televisa quien dio a conocer del nuevo personaje de Ron en “¿Qué le pasa a mi familia”. Sin embargo, el actor salió luego a desmentir el hecho.

