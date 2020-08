Hace una semana, el cantante José Luis Rodríguez, más conocido como ‘El Puma’ habló sobre los conflictos que tiene con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth. Ahora, las hermanas han decidido pronunciarse y responder a las declaraciones del artista con un video público.

A través de Instagram, Liliana y Lilibeth publicaron un video de aproximadamente 14 minutos, donde respondieron a las acusaciones del ‘Puma’ y aclararon cuál es su verdadera relación familiar con el cantante.

“Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra. Se podría pensar que todo cae por su propio peso, pero preferimos nosotras pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de salir a la luz”, inició Liliana en su defensa.

“Dices que no te gustan los escándalos, pero aquí el único que está hablando y dando escándalos eres tú… Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más; pasa lo que todo el mundo ve menos tú, que ningún padre que ame a sus hijas habla así”, agregó Lilibeth.

Asimismo, Lilibeth hizo énfasis en una reciente declaración de José Luis Rodríguez, donde aseguraba que “pronto habría una reconciliación” con sus hijas mayores.

“Dices que pronto llegará el momento de la reconciliación, ¿cuándo es el momento? Estar al borde de la muerte no era el momento… Tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes... nosotras no merecemos eso. Como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos al escarnio público, cosa que ningún padre que dice amar a sus hijas haría. Ya está bueno, te decimos nosotras, de utilizar a los medios a costillas nuestras, ¿no te da pena?”, precisó.

Lilibeth Rodríguez también aclaró las acusaciones de presunta agresión contra ‘El Puma’, su esposa y su hija menor. Según dijo, ella jamás tuvo ningún altercado con su familia.

“Yo no tengo nada que reconocer y mucho menos rectificar porque yo no te hice nada a ti ni a tu familia. Yo te reto ante Dios y el mundo a que muestres que yo te agredí a ti, a tu esposa e hija. Yo no miento, Dios y tú lo saben. Yo conviví con ustedes seis meses y nunca tuve un altercado con tu familia, ¿dónde están los supuestos años de agresiones?”, puntualizó.

