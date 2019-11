El hijo mayor de José José, conocido como José Joel, declaró que su padre huyó de Miami a México porque creía que lo estaban envenenando para hacerle perder la voz.

“Él llega con una situación muy seria donde dice: ‘Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir'. Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas”, dijo José Yoel a la prensa mexicana.

El también cantante junto a su hermana, Marysol, indicó que lo único que pide es justicia y conocer todo sobre los últimos meses de vida y muerte de su padre.

“Queremos una justicia personal... porque esta niña (Sarita Sosa, su hermana menor) le decía: ‘ya nadie quiere saber de ti, ni Pepe ni Marysol te hablan, tus amigos... ¿cuáles?, la prensa ya ni te voltea a ver’... Era algo como: ‘ya muérete’, ésa era la intención”, precisó.

Sarita Sosa, hija menor de José José, habría dejado solo y abandonado en hospicio a su padre. | Instagram

Añadió que Sarita Sosa se llevó “a regañadientes, con amenazas y mentiras a su padre” a Miami en donde supuestamente le iba a brindar cuidados aunque los rumores apuntan a que lo internó en un nosocomio.

José Joel señaló que el esposo de Sarita Sosa no tiene trabajo conocido y tiene antecedentes penales por consumo y por posesión. Según el hijo de José José, tanto su hermana menor como su marido vivirían de las regalías de ‘El Príncipe de la Canción’.

“Y mi papá sus regalías son de 45 mil a 50 mil dólares al semestre, que son muy buenos para una familia que no hace nada como ésta; de ahí se desprende toda esta situación”, sentenció.

José José murió el pasado 28 de setiembre en Miami, Florida. Desde entonces, los hijos mayores, José Joel y Marysol, se han enfrentado a su hermana menor, Sarita Sosa, luego que esta ocultó el cuerpo de su padre y de su negativa a llevarlo a México para que sus seguidores le dieran una despedida final.