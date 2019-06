José José fue violado en su niñez y por eso fue alcohólico, reveló exesposa del cantante

La exesposa de José José dio hizo fuertes revelaciones en torno a la vida sexual del cantante mexicano. Anel Ñoreña señaló que su exesposo fue violado cuando era pequeño por un grupo de niños de la calle dedicados al alcohol.

"A José José lo violaron los amigos, a José José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer", precisó Noreña al programa 'Ventaneando', de Televisa.

Recordó además que el cantante de 'La Almohada' fue un muchacho infantil que rompía en llanto al recordar el oscuro episodio de su vida. "A la hora de hablar de lo que le había pasado, era un niño llorando... ensangrentado su corazón", indicó la exmujer.

Según comentó la exmodelo, esta información la conoció a través de Marisol, la hija que ambos procrearon. "Se lo contó a Marisol, a su hija... son heridas muy grandes, que yo no alcanzaba a entender porque yo no sabía de las violaciones, no sabía tanto de su infancia, siempre me preguntaba por qué este muchacho está siempre triste, no hubo nunca nada que realmente lo entusiasmara para dejar la maldita botella", precisó.

Fueron unos niños de la calle, quienes supuestamente atacaron sexualmente al 'Príncipe de la canción'. "Eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes... que tomaban alcohol desde muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre", precisó la mujer.

Alejado de la prensa mexicana por motivos de salud, el cantante reside en Miami al lado de su hija Sarita. Ella manifestó que su padre se encuentra bien y pidió a sus seguidores deben tener calma y rezar por él.

