Marysol Sosa, hija del fallecido cantante José José, realizó un tierno video en su cuenta de Instagram para confirmar que dará a luz a un niño.

“¡Es niño! ¡Gracias Señor!”, escribió la mánager mexicana desde su red social. El mensaje de la artista de 38 años estuvo acompañado de un video, donde ella se lució junto a su esposo Xavier Orozco y su hija Elena.

“Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”, señaló Sosa en entrevista con la revista TVNotas.

En otro momento de la conversación, la mexicana anunció que su esperado hijo se llamará como su famoso padre.

“Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”.

Marysol Sosa es la segunda hija del “Príncipe de la Canción” y la exactriz Ana Elena Noreña (”Anel"). Ella se ha convertido en toda una celebridad por también interpretar los temas que marcaron la carrera de su reconocido progenitor.