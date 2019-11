Nuevas voces en torno a un supuesto envenamiento en contra de José José. Paulina Mondragón, amiga cercana y confidente, manifestó al programa mexicano ‘Ventaneando’ que el ‘Príncipe de la Canción’ le dijo que Sarita Sosa y Sara Salazar, su hija y su esposa, lo estaban intoxicando.

“Se fue y un día regresa, me habla muy tarde y me dice que está en una suite en la colonia Nápoles (CDMX), pero me dice por teléfono: ‘me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y no me dejaron ir, salió en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades’. Él dijo que primero tenía muchas cosas que arreglar y después haría lo necesario”, comentó Mondragón a la prensa azteca.

Paulina Mondragón afirmó que a su amigo, José José, lo estaban envenenando. | Captura/Ventaneando

¿SARA SALAZAR A LA CÁRCEL?

Agregó que tras el diagnóstico, el cantante decidió pedirle el divorcio a Sara Salazar y estaba seguro que lo lograría. “Me dijo: 'hermanita, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel”, afirmó la amiga de José José.

Durante el tratamiento, según recordó Mondragón, descubren que la estrella mexicana padecía cáncer de páncreas y que pese a su estado de salud, insistía en divorciarse de su esposa.

"Por primera vez en la vida lo vi convencido de algo que quería hacer, es la única vez que lo vi decidido”, aseveró.

Pero ese momento no llegó pues Sarita Sosa, la hija menor de José José con Sara Salazar, arribó a México y se llevó a su padre a Miami donde falleció.

José José y su esposa Sara Salazar en una de sus presentaciones públicas. | Getty

JOSÉ JOEL CONTRA SARITA

La versión de Paulina Montenegro coincide con las declaraciones que José Joel, hijo mayor de José José dio en 2018.

"Cuando vino por él (a México), ella (Sara Sosa) no quiso comer nada porque ella venía en la situación de que ‘están envenenado a mi papá’, el león cree que todos son de su condición”, sostuvo.

Marysol, hija mayor de José José, también confirmó que el motivo de la separación entre su padre y Sara Salazar era porque lo estaba envenenando.

José Joel y Sarita Sosa, su hermana menor; ambos al lado de su padre, José José.

DESFALCO Y TRAICIONES

Según Paulina Mondragón, su amigo José José fue víctima de desfalco por parte de la hija mayor de Sara Salazar, Monique, quien le robó US$4 millones.

Rey Bárbaro, otro amigo del baladista, indicó que “murió de tristeza” y por tantas traiciones y dolor acumulado.