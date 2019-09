La muerte del ‘Príncipe de la Canción’ ha dejado en todos su seguidores un enorme vacío. El talento y melodiosa voz de José José será recordada a lo largo de generaciones que han podido disfrutar de la larga lista de temas populares que creó.

Sin embargo, el artista mexicano no solo compuso melodías románticas sino que, además, incursionó en el género urbano al cantar un reguetón junto a su hija menor, Sarita, quien en ese entonces tenía 12 años.

El tema llamado ‘E-mail me’, conocido en redes como ‘Señor Internet’, fue lanzado en 2007 para apoyar una campaña en Estados Unidos en contra de la violencia intrafamiliar.

La melodía, según se conoció en su momento, se grabó en los estudios de Emilio Estefan y- pese a que originalmente se trataba un tema de hip-hop- se modificó a reguetón para ir acorde con los sonidos que estaban de moda.

“Como cantante procuro interpretar lo que está de moda. Ahora me tocó el reguetón y esto me servirá para adentrarme a las nuevas generaciones, aunque es una melodía moderna no significa que la letra sea grosera” dijo en tono de broma José José.

Este medio internacionales informaron sobre la muerte del cantante mexicano en su vivienda de Estados Unidos a consecuencia de un cáncer de páncreas que lo aquejaba desde hace varios años.